Aktie im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag im Aufwind

21.06.24 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 251,10 CHF zu.

Werbung

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 251,10 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 253,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 250,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 793.904 Roche-Aktien den Besitzer. Am 24.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 278,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,21 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,79 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 259,90 CHF je Roche-Aktie an. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,85 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Optimismus in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com