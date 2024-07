Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 280,30 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 280,30 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 280,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 279,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 295.355 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 281,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (212,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 24,05 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,77 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 260,30 CHF an.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 17,73 CHF je Aktie aus.

