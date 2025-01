Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Donnerstagvormittag

Blick auf Roche-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 274,30 CHF zu.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 274,30 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 274,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 274,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 31.818 Roche-Aktien.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 288,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 22,38 Prozent wieder erreichen.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,81 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 274,86 CHF an.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Gute Stimmung in Zürich: SMI verbucht letztendlich Zuschläge

Aufschläge in Zürich: SLI schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Börse Zürich: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone