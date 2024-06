Aktie im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

26.06.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 249,80 CHF.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 249,80 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 248,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 254,10 CHF. Zuletzt wechselten 413.601 Roche-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2023 bei 277,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,77 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,79 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 259,90 CHF für die Roche-Aktie. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 17,85 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche gewinnt EU-Zulassung für Multiple-Sklerose-Mittel für sich - Aktie sinkt dennoch Börse Zürich: SMI fällt am Dienstagmittag zurück Verluste in Zürich: SMI zum Start in der Verlustzone

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images