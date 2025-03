Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 293,00 CHF nach.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr um 3,3 Prozent auf 293,00 CHF ab. Die Roche-Aktie sank bis auf 291,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 293,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 145.263 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 04.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,94 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 285,88 CHF für die Roche-Aktie.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,79 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Mittwochshandel in Zürich: SMI sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Mittwochshandel in Zürich: SLI schlussendlich leichter

SIX-Handel SPI präsentiert sich schlussendlich leichter