Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag stärker

Die Aktie von Roche zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 251,10 CHF zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 251,10 CHF zu. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 251,30 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 251,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 45.211 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 277,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,67 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,79 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 259,90 CHF.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 17,85 CHF in den Büchern stehen haben wird.

