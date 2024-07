Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Einbußen

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 285,50 CHF.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 285,50 CHF abwärts. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 284,50 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 287,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 361.289 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,40 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,67 Prozent zulegen. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 25,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,77 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,56 CHF an.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 17,89 CHF im Jahr 2024 aus.

