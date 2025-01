Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 278,80 CHF nach.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 278,80 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 276,00 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 277,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 44.833 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 288,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 3,37 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Mit Abgaben von 23,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,81 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,67 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,48 CHF je Aktie.

