DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.045 +3,8%Euro1,1625 +0,2%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Alibaba A117ME Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dein Bonus wartet – Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und handle ohne Ordergebühr (zzgl. Spreads).

ROUNDUP 2: Oberleitungsschaden bei Celle behoben

12.10.25 22:04 Uhr

HANNOVER (dpa-AFX) - Bahnreisende zwischen Hannover und Hamburg haben am Sonntag wieder einmal unter Verspätungen und ausgefallenen Zügen gelitten. Aufgrund einer Oberleitungsstörung ohne Fremdeinwirkung bei Celle kam es bis in die Abendstunden zu Umleitungen und Verzögerungen von etwa einer halben Stunde im Fernverkehr der Deutschen Bahn, wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte. Am Abend teilte die Bahn schließlich mit, den Technikern sei es gelungen, die beschädigte Oberleitung zu reparieren.

Wer­bung

Zuvor waren die Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle entfallen. Zudem fielen einzelne Züge zwischen Hamburg und Hannover beziehungsweise Bremen und Hannover aus. In der Nacht mussten aufgrund der Störung bereits über 140 Passagiere aus einem Regionalzug bei Celle evakuiert werden.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde dabei eine Strecke von rund 500 Metern notdürftig ausgeleuchtet. Im Anschluss wurden die Fahrgäste in Kleingruppen zum Bahnsteigbereich des Celler Bahnhofes begleitet, wie die Feuerwehr informierte.

Bereits am Vormittag war der Bahn zufolge ein Gleis wieder freigegeben worden, sodass die Einschränkungen im Regionalverkehr auf den Linien RE2 und RE3/RB31 zwischen Uelzen und Hannover aufgehoben wurden./sf/DP/zb