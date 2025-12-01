DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,34 -8,9%Nas23.337 -0,1%Bitcoin73.135 -6,2%Euro1,1620 +0,2%Öl63,09 -0,2%Gold4.238 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter Druck -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, PUMA, Siemens Energy, VW, TKMS im Fokus
Top News
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Verhaltener Dezember-Auftakt nach Erholungsrally

01.12.25 18:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.667,5 PKT -0,7 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Aktienmärkten hat der Dezember verhalten begonnen. Nach der vorangegangenen Erholung taten sich die Anleger in einem global wieder schwierigeren Marktumfeld mit Anschlusskäufen schwer. Zum Sinnbild einer nachlassenden Risikobereitschaft wurden vor allem Kryptowährungen, während Sorgen wegen einer möglichen Leitzinserhöhung in Japan Anleger weltweit beschäftigten.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 ging mit 5.667,48 Zählern fast unverändert aus dem Handel. Der Eurozonen-Leitindex gab im Vergleich zu seinem Freitagsniveau um weniger als einen Punkt nach. Als Bremsklotz fungierte in der Eurozone vor allem die Frankfurter Börse, an der mit Rheinmetall, Infineon und Siemens Energy (Siemens Energy) drei der größten Verlierer im EuroStoxx beheimatet sind. Auch Airbus (Airbus SE) belastete die Stimmung mit einem Kursrutsch wegen aktueller Qualitätsprobleme.

Außerhalb der Eurozone war das Bild durchwachsen: Während der britische FTSE 100 um 0,2 Prozent auf 9.702,53 Punkte fiel, schaffte es der Schweizer SMI im späten Handel ins Plus. Er schloss 0,1 Prozent höher mit 12.850,73 Punkten.

Im europäischen Branchentableau waren Rohstoff-, Konsum- und Einzelhandelstitel zu Wochenbeginn am begehrtesten. Mit einem Anstieg um 0,8 Prozent reichte im Falle des Branchenbarometers der Minenaktien für ein Hoch seit Juni 2024.

Wer­bung

Dagegen ging es für den Industriegütersektor um 1,2 Prozent bergab. Hier belastete das Schwergewicht Airbus (Airbus SE) mit einem Abschlag, der zwar im Tagesverlauf kleiner wurde, aber letztlich immer noch 5,8 Prozent groß war.

Den Flugzeugbauer halten derzeit Probleme mit Software und Rumpfteilen in Atem, und darauf reagierten die Anleger sehr verunsichert. Wegen technischer Probleme in einem Flugkontrollrechner war bei rund 6.000 Flugzeugen der A320-Reihe ein Software-Update nötig geworden. Zudem wurde bekannt, dass Airbus an Rumpfteilen neuer Flugzeuge nacharbeiten muss - ebenfalls bei den A320-Jets, die praktisch nur noch in der modernisierten Auflage A320neo gebaut werden. Die Probleme scheinen zwar weitgehend gelöst, doch an der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Die Situation belastete auch Aktien, die in der Lieferkette mit Airbus in Verbindung stehen. Die Aktien von Thales etwa büßten im Sog der Probleme an der Pariser Börse 2,6 Prozent ein. Der Spezialist für Militärtechnik-, Luft- und Raumfahrtelektronik liefert wichtige Hardware für die Airbus-Flugsteuerung. Auch Aktien von Triebwerksbauern wie MTU (MTU Aero Engines), SAFRAN oder Rolls-Royce verloren bis zu 2,9 Prozent an Wert.

Wer­bung

Bei AMS-Osram (ams) mussten die Anleger einen Kurseinbruch von 16 Prozent auf ein Tief seit Mai verkraften. Die US-Bank JPMorgan hatte zuvor das Kursziel von 8,90 auf 5,35 Franken gesenkt und die Titel auf "Underweight" abgestuft. Analyst Craig McDowell macht sich Sorgen um die Gewinnentwicklung des Sensorenherstellers. Mit Blick auf die Marge und die Barmittelzuflüsse ist er für 2026 nach eigener Aussage skeptischer als der Markt.

Für die Papiere der Billigfluggesellschaft easyJet ging es um 1,2 Prozent bergab. Auch wurde eine JPMorgan-Abstufung auf "Underweight" zur Belastung. Dagegen stand bei AIR France-KLM ein Kurssprung um 7,6 Prozent zu Buche. Hier hatten die Experten Alexia Dogani und Harry Gowers von JPMorgan ihr Votum mit "Overweight" ins Positive verändert. Sie sehen für die französisch-holländische Fluggesellschaft Margenpotenzial.

Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont verteuerten sich nach einer neuen Kaufempfehlung der Deutschen Bank in Zürich um fast zwei Prozent. Die europäische Branche stehe in den Startlöchern für eine höhere Wachstumsdynamik 2026, schrieb Adam Cochrane in seinem Jahresausblick. LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) und Burberry bleiben seine Favoriten, zu denen sich nun auch Richemont gesellt./tih/mis

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:31ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Verhaltener Dezember-Auftakt nach Erholungsrally
18:02Aktien Europa Schluss: Verhaltener Dezember-Auftakt nach Erholungsrally
17:57Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone
17:22Hugo Boss, Volkswagen, Familienunternehmer-Verband, Airbus, Lego, Telekom - das war Montag, 1.12.2025
16:11Airbus-Chef entschuldigt sich: Software-Panne legte Flugzeuge lahm: Fast alle A320-Jets wieder in der Luft
15:57STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Abschläge
15:40Here's Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Strong Value Stock
15:24Airbus hat Qualitätsproblem an neuen A320-Rumpfteilen
mehr