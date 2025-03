ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit neuem Stabilisierungsversuch

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat nach der jüngsten Verlustserie am Dienstag erneut einen Stabilisierungsversuch unternommen. Nach einem wackligen Start gewann der deutsche Leitindex zuletzt 0,44 Prozent auf 22.952,21 Punkte. Damit hielt er sich weiter über der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Durchschnittslinie. Der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen sank indes um 0,11 Prozent auf 28.724,64 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent bergauf.

Am Montag hatte der Dax seine Gewinne nicht halten können und knapp im Minus geschlossen. Es war der vierte Verlusttag in Folge nach seinem Rekordhoch bei 23.476 Punkten. Zu diesem fehlen ihm aktuell gut zwei Prozent.

Das freundlich ausgefallene deutsche Ifo-Geschäftsklima gab am Dienstag keine erkennbaren Impulse. Auch die zuletzt starke Kurserholung in New York sorgte nicht für Auftrieb. Allerdings hinken die US-Börsen den europäischen Märkten seit Jahresbeginn auch weit hinterher und haben entsprechend Nachholbedarf. Zudem kamen von den asiatischen Handelsplätzen durchwachsene Signale.

Der Dax stecke weiter in einer Konsolidierungsphase unterhalb seines Rekords, heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. Positiv werten die Experten unter anderem, dass die 21-Tage-Linie bisher hält. Insgesamt sehe das charttechnische Bild aber uneinheitlich aus.

Im Dax brachen die Aktien von Siemens Energy mit minus 1,6 Prozent auf der jüngsten Handelsspanne nach unten aus. Als Belastung für den Energietechnikkonzern erwiesen sich Aussagen des chinesischen Amazon-Konkurrenten Alibaba. Dessen Chef Joe Tsai warnte, der Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz übertreffe derzeit deutlich die Nachfrage.

Schlusslicht im MDax war JENOPTIK mit minus 3,4 Prozent. Der Technologiekonzern gab zusammen mit den endgültigen Jahreszahlen vorsichtige Ziele für 2025 bekannt. Diese offenbarten eine große Unsicherheit bezüglich der Konjunktur und der Märkte, kommentierte Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank. Zudem blieb die angekündigte Dividendenerhöhung hinter den Erwartungen zurück.

Im Nebenwerte-Index SDAX führte Medios mit minus 3,1 Prozent die Verliererliste an. Das Spezialpharmaunternehmen verzeichnete 2024 wegen hoher Finanzierungskosten trotz Rekorden bei Umsatz und operativem Ergebnis einen Einbruch beim Nettogewinn.

Dagegen zogen die Papiere von Fuchs SE (FUCHS SE VZ) an der MDax-Spitze um 3,3 Prozent an und machten damit die Verluste seit Freitag fast wett. Die Bank of America rät nun zum Kauf. Für den Schmierstoffehersteller sei das deutsche Finanzpaket ein "Game-Changer", hieß es zur Begründung. Mit einem Umsatzanteil von mehr als 20 Prozent auf dem heimischen Markt sei das Unternehmen einer der Hauptprofiteure aus der Chemiebranche./gl/mis