DAX23.751 +0,1%ESt505.382 +0,2%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl67,01 +0,7%Gold3.645 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Oracle sorgt für gute Stimmung

10.09.25 09:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag ist es zur Wochenmitte mit den Kursen wieder aufwärts gegangen. Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch starke Geschäftszahlen des Software-Konzerns Oracle vom Vorabend. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um ein halbes Prozent auf 23.845 Punkte.

Wer­bung

Die Aktien von Oracle waren am Dienstag im nachbörslichen Handel um über 30 Prozent nach oben geschossen auf ein Rekordhoch. Die Lieferzusagen des Unternehmens an Kunden seien auf Quartalssicht um über 300 Milliarden US-Dollar gestiegen, lobte Analyst Brent Thill von der Bank Jefferies. Das schüre erneut Fantasie rund um Künstliche Intelligenz.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen lag am Morgen mit 0,3 Prozent im Plus bei 30.417 Zählern. Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Die starken Geschäftszahlen von Oracle kamen auch mit Blick auf SAP (SAP SE) und Siemens Energy gut an. Sie verteuerten sich an der Dax-Spitze um 1,8 respektive 2,8 Prozent. Während SAP Künstliche Intelligenz (KI) in seine Angebote integriert, gilt Siemens Energy als mittelbarer Profiteur von KI. Immer größere Rechenleistungen und Datencenter und der damit verbundene stark steigende Energiebedarf füllen zunehmend auch die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns.

Wer­bung

Daneben bewegten Kommentare von Analysten die Kurse. BASF stiegen um 1,5 Prozent nach einem "Buy" der Citigroup. Eine Abstufung der Aktien von HelloFresh durch Morgan Stanley ließ den Kurs des Kochboxenversenders um 2,8 Prozent nachgeben. Eine Neubewertung mit "Overweight" der Barclays Bank für Carl Zeiss Meditec sorgte für ein Kursplus von 3,8 Prozent.

Gut kam bei Anlegern ein Aktienrückkauf des IT-Dienstleisters Cancom (CANCOM SE) an. Das Unternehmen will bis zu zehn Prozent des Grundkapitals am Markt kaufen. Der Kurs stieg um sechs Prozent./bek/jha/