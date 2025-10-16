DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.312 +0,2%Top 10 Crypto15,01 -1,4%Nas22.696 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
ROUNDUP/Aktien New York: Moderate Gewinne - Tech-Werte erneut etwas besser

16.10.25 16:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben am Donnerstag Technologiewerte gegenüber den Standardwerten erneut die Nase vorn. Während der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel mit 46.279 Punkten nur wenige Zähler über seinem Vortagesschluss notierte, gewann der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 0,54 Prozent auf 24.878 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,20 Prozent auf 6.685 Punkte hoch.

Einerseits belasten die teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") und die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China weiterhin den US-Aktienmarkt. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den trüberen Arbeitsmarkt zu stützen.

Zudem hoffen die Anleger auf eine erfreuliche Berichtssaison, insbesondere bei den großen Technologieunternehmen, und wurden hier von Salesforce am Donnerstag auch nicht enttäuscht. Der Unternehmenssoftware-Spezialist will dank Künstlicher Intelligenz und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Zudem kündigte der Konzern den Rückkauf eigener Aktien an. Damit zogen die Salesforce-Papiere um mehr als 7 Prozent an.

Die ebenfalls im Dow notierten Anteile von Travelers sanken um 3,8 Prozent. Die Nettoprämien, also die nach Abzug der Rückversicherungsprämien eingenommenen Beiträge, waren im dritten Quartal hinter den Erwartungen von Analysten zurückgeblieben.

Für die Aktien von HP Enterprise (Hewlett Packard Enterprise) ging es um mehr als 9 Prozent nach unten. Der Anbieter von IT-Infrastruktur enttäuschte mit den Prognosen für Gewinn und Barmittelzufluss.

JB Hunt (JB Hunt Transportation Services) setzte ein positives Ausrufezeichen: Dank Kostenmaßnahmen hatte das Transport- und Logistikunternehmen beim Gewinn positiv überrascht. Die Papiere schnellten um gut 18 Prozent nach oben./ajx/he