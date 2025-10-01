DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,85 -0,4%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.557 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.859 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: US-Börsen schließen dennoch höher -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken  Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken 
Tesla-Aktie vor erneutem Schub: Überraschen die Auslieferungszahlen positiv? Tesla-Aktie vor erneutem Schub: Überraschen die Auslieferungszahlen positiv?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Drohender Shutdown lässt Anleger kalt

30.09.25 22:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.660,0 PKT 68,9 PKT 0,30%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt sehen einem möglichen "Shutdown" gelassen entgegen. Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Dienstag im New Yorker Börsenhandel nach einem insgesamt eher ruhigen Geschäft leicht im Plus und hielten sich damit weiterhin knapp unter ihren Rekordhochs aus der vergangenen Woche. Für den Monat September verbuchten allesamt Gewinne, was umso mehr noch für das dritte Quartal gilt.

Wer­bung

Der Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,18 Prozent auf 46.397,89 Punkte. Im September beträgt der Gewinn für den bekanntesten Index der Wall Street 1,9 Prozent und im dritten Quartal 5,2 Prozent.

Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) legte am Dienstag um 0,41 Prozent auf 6.688,46 Punkte zu und der NASDAQ 100 gewann 0,28 Prozent auf 24.679,99 Zähler. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq-Auswahlindex verbuchte somit ein Plus von 5,4 Prozent im September und legte im abgelaufenen Quartal um insgesamt 8,8 Prozent zu.

Auch wenn der Start in den Monat Oktober nun von einem wieder einmal drohenden "Shutdown" geprägt werden könnte, da sich Demokraten und Republikaner nach wie vor über den US-Haushalt streiten, herrschte keine große Aufregung. Zwar ist ein solches Ereignis "für die Märkte kein Zuckerschlecken", wie Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG sagte, doch der Einfluss auf die Börsen sei alles in allem recht überschaubar.

Wer­bung

Einem Händler zufolge hat die Debatte über eine Regierungsstilllegung immer die gleiche Ursache: Neue Haushaltsgesetze würden erst dann verabschiedet, wenn die alten abliefen. Er hält einen Stillstand in dieser Woche für zunehmend wahrscheinlich, und womöglich könnte dieser auch gravierender ausfallen als üblich. Befürchtet werden Entlassungen durch US-Präsident Donald Trump sowie eine verzögerte Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten.

Unter den sieben bedeutendsten Tech-Riesen aus den Vereinigten Staaten blieben vor allem NVIDIA im Blick. Die Titel legten den vierten Handelstag in Folge zu und erreichten mit plus 2,6 Prozent ein Rekordhoch. Microsoft legten um 0,7 Prozent zu. Moderate Gewinne verbuchten auch Tesla und Apple. Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Amazon gaben hingegen nach.

Dow-Spitzenreiter war die Aktie von Merck & Co (Merck) mit plus 6,8 Prozent. Pfizer gewannen im S&P ebenfalls 6,8 Prozent. Die US-Regierung gab im Handelsverlauf eine Vereinbarung mit dem letztgenannten Pharmariesen bekannt. Dieser soll im Rahmen von Medicaid, einem staatlichen Krankenversicherer und Hilfsprogramm, Medikamente an Amerikaner zu deutlich geringeren Preisen als bisher verkaufen. Nach Darstellung von Präsident Donald Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen.

Wer­bung

Pfizer-Vorstandschef Albert Bourla sagte, dass sich Pfizer mit der Vereinbarung eine dreijährige Schonfrist für die von Trump angekündigten Zölle auf Arzneimittel gesichert habe. Zu den weiteren Gewinnern in der Gesundheitsbranche zählten Bristol-Myers Squibb, GE Healthcare (GE HealthCare Technologies), Amgen, AstraZeneca und Danaher, die um 2,2 bis 6,6 Prozent zulegten.

Lam Research (Lam Research) setzten im Nasdaq 100 ihren Rekordlauf fort und legten um 2,1 Prozent zu. Tags zuvor hatte die Deutsche Bank die Aktie des Herstellers von Wafer-Fertigungsanlagen auf "Buy" hochgestuft.

Firefly Aerospace (Firefly Aerospace) sackten dagegen um 20,7 Prozent ab. Das Unternehmen berichtete auf der Plattform X von einer Explosion bei einem Raketentest./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

22:40ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Drohender Shutdown lässt Anleger kalt
22:32Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne
22:23Apple-Geräten droht Ungemach wegen Schriftarten-Bug, Update hilft
22:00Looking Into Microsoft Corp's Recent Short Interest
21:01Beyond The Numbers: 18 Analysts Discuss Expedia Group Stock
21:00A Look Into Photronics Inc's Price Over Earnings
20:56Qualcomm promises it can be an AI winner. But does it know what Nvidia and Intel do?
20:49Amazon Brings Out New Echo Speakers With Alexa Plus Onboard, Starting at $100
mehr