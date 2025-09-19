DAX23.611 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.204 +0,4%Nas22.532 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,75 -0,2%Gold3.642 -0,5%
ROUNDUP: Bahn investiert in pünktlichere Züge - Bauprojekte in Hessen

18.09.25 15:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof entstehen häufig Verspätungen im Zugverkehr, deren Folgen weit über die Region hinaus zu spüren sind. Mit umfangreichen Bauarbeiten will die Deutsche Bahn Abhilfe schaffen. Unter anderem entsteht ab kommendem Jahr eine zusätzliche Brücke über den Main.

Deutlich hörbar laufen derzeit die Vorarbeiten im Westen der Stadt. Dort queren zwei Bahnbrücken den Fluss, eine von ihnen stammt aus dem Jahr 1882 und muss ersetzt werden. Zusammen mit der geplanten neuen Brücke werden am Ende an der Stelle drei Bahn-Bauwerke stehen.

Ziel ist, dass S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr auf getrennten Gleisen fahren können, wie Marcel-Michael Poths sagt, der zuständige Projektleiter bei der Bahn. Große Auswirkungen auf den Zugverkehr seien von den Bauarbeiten nicht zu erwarten, da zunächst die zusätzliche Brücke gebaut werde und anschließend das Ersatzbauwerk.

Bodenerkundung in 65 Metern Tiefe

Mit Probebohrungen im Stadtteil Niederrad wird nun erkundet, mit welcher Technik die Brücken gebaut werden können. Von einer Plattform im Fluss und an mehreren Stellen am Ufer wird mit riesigen Bohrern der Untergrund bis in eine Tiefe von 65 Metern erforscht. Aus dem Boden werden Bohrkerne geholt, die die einzelnen Schichten erkennbar machen: Sand, Kies und Ton, wie Poths sagt.

Die Arbeiten an der neuen Brücke sollen Anfang kommenden Jahres beginnen, Ende 2028 sollen sie fertig sein. Hintergrund ist der Ausbau des Bahnknotens Frankfurt-Stadion, der zu den bundesweit am stärksten genutzten gehört. Bereits hier soll der regionale vom überregionalen Zugverkehr getrennt werden.

Projektende im Jahr 2032

Die Strecke läuft über den Main auf den Frankfurter Hauptbahnhof zu - daher ist die zusätzliche Brücke nötig. Beendet werden sollen die Arbeiten bisherigen Plänen zufolge im Jahr 2032. Die Bahn investiert eigenen Angaben zufolge rund eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau der Strecke. Im Osten der Stadt wird zudem die Deutschherrnbrücke neu gebaut.

Auch andernorts in Hessen investiert die Bahn in bessere Verbindungen

- allerdings müssen Fahrgäste dort mit teils deutlichen Auswirkungen

rechnen. So dauern die Arbeiten auf der S-Bahnstrecke zwischen dem Frankfurter Osten und Offenbach an, in den Herbstferien folgt die nächste Vollsperrung der wichtigen Pendelstrecke. Unter anderem geht es um besseren Brandschutz in den Stationen.

Neue Gleise und Stellwerke

Auf vier Gleise wird die Strecke Hanau-Gelnhausen erweitert, deutlich sichtbar sind derzeit unter anderem die Arbeiten am Bahnhof Gelnhausen. Vorarbeiten laufen bereits zum Bau der neuen nordmainischen S-Bahn, die künftig Frankfurt über Maintal mit Hanau verbinden wird.

Ende September beginnen Arbeiten im Wetteraukreis zwischen Friedberg und Nidda, wie die Bahn mitteilt. Es handelt sich um Vorarbeiten für ein neues elektronisches Stellwerk in Beienheim, Reichelsheim und Echzell. Betroffen sind die Regionalbahnen RB 47 und RB 48.

Das weitaus größte Zukunfts-Projekt plant die Bahn in Frankfurt: Ein Fernbahntunnel soll entstehen, in dem Fernzüge unter der Mainmetropole entlang zu neuen unterirdischen Gleisen des Hauptbahnhofs fahren können. Die Fertigstellung ist für Anfang der 40er Jahre anvisiert, der Kostenrahmen wurde bei der Vorstellung des Vorhabens Ende Juni 2021 mit rund 3,6 Milliarden Euro angegeben./isa/DP/nas