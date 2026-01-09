DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.865 +0,1%Euro1,1637 ±-0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 RENK RENK73 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
KW 2: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 2: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich

10.01.26 12:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbunds dbb, Volker Geyer, hält einen Blackout im Ausmaß des mehrtägigen Berliner Stromausfalls jederzeit auch in anderen Städten für möglich. "Berlin hat gezeigt, dass man nicht auf Krisen dieser Art vorbereitet ist. Das ist eine Katastrophe", sagte Geyer der "Rheinischen Post". Es gelte dringend zu überprüfen, ob die Kontrollmechanismen und die gesetzlichen Vorgaben ausreichten, die für Betreiber kritischer Infrastruktur gelten.

Wer­bung

"Was in Berlin passiert ist, kann jederzeit an anderen Orten passieren - in Köln, in Stuttgart, in München. Der Staat darf sich aber nicht derart vorführen lassen", warnte Geyer. Die Bevölkerung erwarte gerade in Krisensituationen einen handlungsfähigen Staat.

Als Ursache für die Hilfslosigkeit des Staats nannte der dbb-Chef die Privatisierung der kritischen Infrastruktur. "Nehmen Sie die Energieversorgung, das Telekommunikationsnetz, die Bahn. Jüngstes Beispiel ist die Autobahn GmbH. Die ist zwar noch in staatlicher Hand, aber der Staat hat keinen direkten Eingriff mehr", sagte Geyer.

Städtetag für "nationale Blackout-Reserve"

Der Deutsche Städtetag fordert nun eine "nationale Blackout-Reserve" des Bundes mit mobilen Kraftwerken, um besser für großflächige und mehrtägige Stromausfälle wie in Berlin gewappnet zu sein. Einzelne Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime mit Notstrom-Aggregaten zu versorgen, sei zwar wichtig und gut, sagte Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt der "Rheinischen Post". "Noch besser wäre, wenn wir mit mobilen Kraftwerken gleich ganze Quartiere mit Wärme und Strom versorgen könnten."

Wer­bung

Am Freitag hatten bereits die Stadtwerke auf die Einrichtung einer nationalen Reserve an Mensch und Material gedrungen, um massive Stromausfälle schneller zu bewältigen. Die vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) geforderte "Nationale Reserve Blackout und Krisenintervention" würde Anlagen zur mobilen Stromerzeugung im Umfang von mehreren Hundert Megawatt Leistung umfassen. Zwar halten schon heute das Technische Hilfswerk oder die Bundeswehr Generatoren vor. Der VKU-Vorschlag hätte aber eine viel größere Dimension und könnte deutlich mehr Menschen versorgen.

Der Brandanschlag vermutlich von Linksextremisten auf Stromkabel hatte von Samstag bis Mittwoch zu einem großflächigen Stromausfall im Berliner Südwesten geführt. Rund 100.000 Menschen waren mitten im Winter ohne Strom, Heizung, Internet und Mobilfunk./vrb/DP/zb