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ROUNDUP: China Wirtschaft startet robust ins Jahr - starke Industrieproduktion

16.03.26 11:20 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - In China haben sich wichtige Bereiche der Wirtschaft zu Beginn des Jahres unerwartet stark entwickelt. In den ersten beiden Monaten des Jahres sei die Industrieproduktion im Jahresvergleich um 6,3 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten zwar mit einem Zuwachs gerechnet, aber nur um 5,3 Prozent.

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Zudem ist der Zuwachs der Fertigung in den ersten beiden Monaten des Jahres stärker ausgefallen als zum Ende des vergangenen Jahres. Neben der Industrieproduktion überraschten im Januar und Februar auch der Einzelhandelsumsatz und die Sachinvestitionen positiv. So legten Investitionen um 1,8 Prozent zu. Hier hatten die Analysten im Schnitt mit einem Rückgang um rund fünf Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz stieg um 2,8 Prozent und fiel ebenfalls besser aus als erwartet.

Zuvor waren bereits Daten zum chinesischen Außenhandel überraschend stark ausgefallen. Wie die Zollbehörde in Peking in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte, waren die Exporte in den ersten beiden Monaten um fast 22 Prozent im Jahresvergleich gestiegen und damit deutlich stärker als Analysten erwartet hatten.

"Chinas Wirtschaft ist robust ins Jahr 2026 gestartet", kommentierte Analyst Henry Hao von der Commerzbank die Konjunkturdaten. Zwar werde die zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter durch eine Krise auf dem Immobilienmarkt gebremst, sagte der Experte. Dagegen zeige sich aber eine Erholung im Dienstleistungssektor und "eine robuste Hightech-Produktion". Analyst Hao sprach von einer "gespaltenen Wirtschaft", die durch eine Kombination aus starken Exporten und staatlich geförderten Investitionen angetrieben wird.

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In China werden viele Konjunkturdaten für die Monate Januar und Februar zusammengefasst. Das hat mit dem Neujahrsfest zu tun, für das es kein festes Datum gibt und daher sowohl im Januar als auch im Februar stattfinden kann. Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Daten daher für die ersten beiden Monate gemeinsam veröffentlicht./jkr/zb/jsl/stk