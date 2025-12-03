ROUNDUP/Eurozone: Stimmung der Dienstleister steigt stärker als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im November stärker als erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 53,6 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der dritte Anstieg in Folge und der höchste Stand seit Mai 2023. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 53,1 Punkte ermittelt worden.

Der Stimmungsindikator steigt damit weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich wurde eine erste Schätzung nach oben korrigiert. Allerdings liegt der Wert für Deutschland weiter unter dem Vormonatswert.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft stieg ebenfalls auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Der Wert legte um 0,3 Punkte auf 52,8 Punkte zu. In einer ersten Schätzung war noch ein leichter Rückgang auf 52,4 Punkte ermittelt worden. In Italien verbesserte sich der Indikator und in Spanien trübte er sich ein. In beiden Ländern liegt der Wert über der Wachstumsschwelle.

"Der Dienstleistungssektor in der Eurozone zeigt klare Erholungszeichen", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.. "Die gute Performance im Dienstleistungssektor hat sogar ausgereicht, die Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe mehr als auszugleichen, so dass die Wirtschaftsleistung der Eurozone im November etwas rascher gewachsen sein dürfte als im Vormonat."

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index September Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Dienstleistungen 53,6 53,1 53,1 53,0

Industrie 49,6 49,7 49,7 50,0

Gesamt 52,8 52,4 52,4 52,5

DEUTSCHLAND

Dienstleistungen 53,1 52,7 52,7 54,6

Industrie 48,2 48,4 48,4 49,6

FRANKREICH

Dienstleistungen 51,4 50,8 50,8 48,0

Industrie 47,8 47,8 47,8 48,8

ITALIEN

Dienstleistungen 55,0 53,9 --- 54,0

Industrie 50,6 50,1 --- 49,9

SPANIEN

Dienstleistungen 55,6 56,3 --- 56,6

Industrie 51,5 52,3 --- 52,1

(in Punkten)°

