ROUNDUP: Eurozone wächst im Frühjahr überraschend weiter

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Wirtschaft im Frühjahr überraschend auf Wachstumskurs gehalten. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Zu Beginn des Jahres war die Wirtschaft der Eurozone allerdings deutlich stärker gewachsen, um 0,6 Prozent.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft der Eurozone in den Monaten April bis Juni um 1,4 Prozent und damit stärker als von Analysten erwartet. Im ersten Quartal hatte das Wachstum im Jahresvergleich bei 1,5 Prozent gelegen.

Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, ist das vergleichsweise starke Wachstum zu Beginn des Jahres mit Sondereffekten zu erklären. Unternehmen hatten vor der Einführung von US-Zöllen Geschäfte vorgezogen. Im Durchschnitt des ersten Halbjahres bezifferte Experte Gitzel das Wachstum der Wirtschaftsleistung auf 0,35 Prozent pro Quartal. Dies entspreche in etwa den Zuwächsen im vergangenen Jahr. Daher könne nicht von einer Verbesserung der konjunkturellen Entwicklung gesprochen werden.

Auch nach Einschätzung des Experten Jack Allen-Reynolds vom britischen Analysehaus Capital Economics ist das schwächere Wachstum im Frühjahr keine Überraschung und lässt sich mit den Folgen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung erklären. "Wir gehen davon aus, dass das Wachstum auch in der zweiten Jahreshälfte schwach bleiben wird", sagte Allen-Reynolds.

Das stärkste Wirtschaftswachstum meldet Eurostat im Quartalsvergleich in Spanien mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent und in Portugal mit 0,6 Prozent. Die deutsche Wirtschaft ist hingegen leicht um 0,1 Prozent geschrumpft./jkr/la/mis