AKTIE IM FOKUS: BMW etwas schwächer - Analysten bleiben aber zuversichtlich

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wie am Vortag bereits Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) stehen am Donnerstag BMW nach Quartalszahlen unter Druck. Im vorbörslichen Tradegate-Handel gaben die Titel des Autobauers verglichen mit dem Xetra-Schluss um 1,2 Prozent auf 83,44 Euro nach. Damit rückt die 21-Tage-Linie in den Blick, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt und aktuell bei 83,49 Euro verläuft.

BMW bekam im zweiten Jahresviertel die Auswirkungen der US-Zölle und des schwachen Geschäfts in China zu spüren. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern sank im Jahresvergleich deutlich. Die Münchener halten aber trotz des Zollkompromisses der Europäischen Union mit den USA an ihrer Jahresprognose fest.

Auch Analysten bleiben zuversichtlich. Jose Asumendi von JPMorgan und Philippe Houchois von Jefferies lobten die Entwicklung der freien Barmittel und blieben bei ihren positiven Anlageempfehlungen./ajx/zb

