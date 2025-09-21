DAX23.639 -0,2%ESt505.455 -0,1%Top 10 Crypto15,58 -2,6%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin96.172 -2,1%Euro1,1743 ±-0,0%Öl67,19 +0,8%Gold3.710 +0,7%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

22.09.25 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
91,72 EUR -3,48 EUR -3,66%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer Porsche AG und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte. Mit seiner Ergebnisschätzung für VW liegt Houchois aber am oberen Rand der neuen Zielrange. Er sieht Kostenfortschritte in der Kernmarke und eine Bodenbildung im Audi-Produktionszyklus als entscheidende Kurstreiber für die historisch niedrig bewerteten Aktien./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.

