BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Nachmittag Verluste

19.09.25 16:10 Uhr
BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 82,80 EUR nach.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 82,80 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 82,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 83,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 552.277 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 9,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 23,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,05 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,94 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die BMW-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

