DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -2,2%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.655 -0,6%Euro1,1736 -0,1%Öl67,15 +0,7%Gold3.698 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Intel 855681 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei 225 steigt deutlich -- Rheinmetall verspricht sichere Jobs bei Lürssen-Deal -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Novartis im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Ferrari-Aktie: Misstöne nach Missachtung von Stallorder durch Hamilton Ferrari-Aktie: Misstöne nach Missachtung von Stallorder durch Hamilton
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Formel 1

Ferrari-Aktie: Misstöne nach Missachtung von Stallorder durch Hamilton

22.09.25 07:21 Uhr
Ferrari-Aktie: Mega-Zoff bei Ferrari! Hamilton ignoriert Stallorder | finanzen.net

Nach der missachteten Stallorder von Baku suchte Lewis Hamilton die Entschuldigung bei seinem deutlich angefressenen Teamkollegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
409,30 EUR 1,30 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
51,00 EUR -0,50 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

An einem weiteren Wochenende ohne Sieg, aber mit reichlich Rückschlägen sorgte der 40 Jahre alte Brite für Misstöne bei der Scuderia. "Es ist mir eigentlich egal, es geht nur um den achten Platz", sagte Leclerc: "Also ist es okay, er kann sich über diesen achten Platz freuen. Es ist nur dumm, weil es nicht fair ist."

Wer­bung

Worüber sich Leclerc so aufregte

Leclerc hatte - auf Geheiß des Ferrari-Kommandostandes vorher im Rennen - Hamilton vorbeigelassen. Der siebenmalige Weltmeister, der noch immer irgendwie mit seinem neuen Team zu fremdeln scheint, hatte zu dem Zeitpunkt einen Reifenvorteil. Der Platztausch brachte aber sonst nichts, also sollte Hamilton Leclerc in der letzten Runde des Großen Preises von Aserbaidschan wieder passieren lassen. Das ist ein übliches Prozedere innerhalb von Rennställen.

Nur ließ Hamilton Leclerc nicht wieder vorbei. Er kam als Achter ins Ziel. Leclerc, der in der Qualifikation mit seinem Ferrari in der Streckenbegrenzung gelandet war, als Neunter. In der Teamwertung zog Mercedes mit vier Punkten mehr vorbei, von hinten drängt Red Bull. An der Spitze liegt mit riesigem Vorsprung Titelverteidiger McLaren.

Urteil aus der Heimat: "Fortwährendes Desaster"

Er sei vom Gas gegangen, habe es aber falsch eingeschätzt, sagte Hamilton: "Ich werde mich bei Charles entschuldigen." Tags zuvor hatte er allerdings auch schon die Reifenstrategie des Rennstalls kritisiert, nachdem er nicht in die Runde der besten Zehn in der Qualifikation eingezogen war.

Wer­bung

In der italienischen Heimat von Ferrari hagelt es Kritik und Spott. Aus dem erhofften "fortwährendem Kampf" gegen McLaren, Red Bull und Mercedes bis zum Schluss sei ein "fortwährendes Desaster" geworden, schrieb der "Corriere della Sera" und erklärte mit Blick auf das berühmte Pferd im Wappen der Marke: "Denn es scheint, als würde das Unglück für das arme, angeschlagene Cavallino kein Ende nehmen."

/jmx/DP/zb

BAKU (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ferrari

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ferrari

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LLUIS GENE/Getty Images, Niti Chuysakul / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen