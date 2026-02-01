DAX24.752 +0,9%Est505.985 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 -8,4%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.901 +1,5%Euro1,1811 -0,3%Öl66,33 -6,2%Gold4.688 -3,7%
ROUNDUP: Kreml bestätigt nächste Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi

02.02.26 15:00 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hat die nächste Gesprächsrunde mit der Ukraine und den USA über ein mögliches Kriegsende für Mitte dieser Woche bestätigt. Eigentlich sei das Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Sonntag geplant gewesen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Es seien aber zusätzliche Terminabsprachen der drei Delegationen nötig gewesen. "Nun findet die zweite Runde am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi statt", sagte er demnach. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Tage 4. und 5. Februar als neuen Termin genannt.

Peskow: Teilwaffenruhe galt nur bis Sonntag

Mitte Januar hatten ukrainische und russische Unterhändler in Abu Dhabi erstmals nach längerer Pause wieder direkt verhandelt; die USA saßen als Vermittler am Tisch. Peskow sagte, es sei dem nichts hinzuzufügen, dass der verkündete Angriffsstopp auf ukrainische Energieanlagen nur bis Sonntag gegolten habe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb zwar von neuen russischen Angriffen auf Energieanlagen in front- und grenznahen Gemeinden. Allerdings stellte er fest: "Es gab keine gezielten Schläge russischer Raketen oder Kampfdrohnen auf die Energieinfrastruktur". Das Energieministerium in Kiew hatte jedoch zuvor mitgeteilt, dass es aufgrund russischer Angriffe zu Stromausfällen in den Gebieten Charkiw, Sumy, Dnipropetrowsk und auch in der zentralukrainischen Region Tscherkassy gekommen sei./fko/ast/DP/mis