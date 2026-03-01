ROUNDUP: Mehrere Verletzte bei neuen Raketenangriffen auf Israel

TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel sind mehrere Menschen im Zentrum des Landes verletzt worden. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, es habe mehrere Einschläge von Raketen- und Trümmerteilen in verschiedenen Gegenden rund um die Küstenmetropole Tel Aviv gegeben. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom erlitten dabei mindestens sieben Menschen leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Wer­bung Wer­bung

Zuvor hatte es in weiten Teilen des Landes Luftalarm gegeben und Sirenen geheult. Zahlreiche Einwohner harrten in Schutzräumen aus. Die israelische Armee teilte mit, Such- und Rettungskräfte seien landesweit an mehreren Orten im Einsatz, an denen Einschläge gemeldet worden seien./rme/DP/mis