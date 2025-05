ROUNDUP/Moskau: Ukraine-Gespräche in Türkei auf Nachmittag geschoben

Um 18 Uhr live: Auftakt zum Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Cavendish Hydrogen weitet Verluste aus. Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co. springen an: Deutschland für Trumps Plan für höhere Militärausgaben. Foot Locker: Dick’s wohl kurz vor der Übernahme. Commerzbank-Aktie stabil: Sozialplan für Stellenabbau vereinbart. China pausiert einige Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Firmen. thyssenkrupp nucera hält an Prognose fest.