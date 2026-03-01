DAX23.360 -0,4%Est505.684 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +3,0%Nas22.105 -0,9%Bitcoin63.983 +0,6%Euro1,1446 +0,2%Öl104,6 +0,7%Gold4.975 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Bayer BAY001 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos, Rüstungsaktien, Siemens Energy im Fokus
Top News
Bären übernehmen das Kommando: DAX verliert nach verhaltenem Wochenstart an Boden Bären übernehmen das Kommando: DAX verliert nach verhaltenem Wochenstart an Boden
PepsiCo: Die Stellung als Getränkegigant trifft auf KI-gesteuerte Effizienz. Bei ca. 155 USD wird die Aktie zum Kauf PepsiCo: Die Stellung als Getränkegigant trifft auf KI-gesteuerte Effizienz. Bei ca. 155 USD wird die Aktie zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Nach Brand am Flughafen Dubai: Flugverkehr läuft wieder an

16.03.26 10:35 Uhr

DUBAI (dpa-AFX) - Ein Drohneneinschlag hat am Flughafen Dubai ein Treibstofflager in Brand gesetzt und den Luftverkehr stundenlang lahmgelegt. Am Vormittag durften dann wieder erste Flieger starten und landen, wie die Regierung auf X mitteilte. Zuvor hatten Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht, es gab nach Behördenangaben keine Verletzten.

Wer­bung

Dubai gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Airport dort

-normalerweise eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze - ist

wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der Golfregion ohnehin massiv eingeschränkt. Schon vor der jüngsten Attacke galt kein regulärer Flugplan./jbz/DP/nas