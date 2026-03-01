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ROUNDUP: Nato verstärkt wegen Irans Angriffen Raketenabwehr in Türkei

18.03.26 15:53 Uhr

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Nato verstärkt wegen der anhaltenden iranischen Raketenangriffe die Flugabwehr in der Türkei. In der südtürkischen Provinz Adana werde zusätzlich ein Patriot-Raketenabwehrsystem stationiert, teilte ein Sprecher des türkischen Verteidigungsministeriums auf dem Nato-Stützpunkt Incirlik in Adana mit. Es soll demnach vom US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz dorthin verlegt werden.

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Ein Nato-Sprecher sagte, das System stelle zusätzliche Fähigkeiten bereit, um die Verteidigung der Nato gegenüber jeder potenziellen Bedrohung weiter zu stärken. Es ergänze zwei weitere Systeme in der Türkei, darunter eines, das Spanien dort seit mehr als einem Jahrzehnt stationiert habe. Aus Gründen der operativen Sicherheit könne man allerdings keine weiteren Einzelheiten zu der Verlegung nennen.

Seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden bereits drei Raketen aus dem Iran von einem Nato-Abwehrsystem an der Südgrenze in der Türkei abgefangen, zuletzt am Freitag. Sirenen waren Medienberichten zufolge am Nato-Stützpunkt Incirlik zu hören gewesen, wo auch US-Soldaten stationiert sind.

Bereits vergangene Woche hatte die Türkei ihre Verteidigung verstärkt und ein zusätzliches Raketen-Abwehrsystem in der osttürkischen Provinz Malatya stationiert./jam/DP/jha