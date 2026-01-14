DAX25.430 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +4,2%Nas23.703 -0,1%Bitcoin80.099 +2,5%Euro1,1641 -0,2%Öl65,70 +2,2%Gold4.595 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach US-Inflationsdaten stabil -- Wall Street uneins -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
US-Berichtssaison startet: DAX stabil - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke US-Berichtssaison startet: DAX stabil - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

ROUNDUP/Union bleibt hart: keine Verschärfung der Erbschaftsteuer

13.01.26 15:58 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union bleibt bei ihrer Ablehnung der SPD-Pläne für eine Erhöhung der Erbschaftsteuer bei großen Vermögen. "Es geht darum, den Standort zu stärken", sagte CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn in Berlin. Dies mache die Debatte über die Erbschaftsteuer nicht. "Sie wird zum falschen Zeitpunkt geführt."

Wer­bung

In Deutschland sehe man gerade erste Anzeichen von Wachstum. "Wir haben möglicherweise, wenn wir jetzt alles richtig machen, die Talsohle erreicht und kommen in einen Pfad des Wachstums", sagte Spahn vor der ersten Sitzung der Unionsfraktion in diesem Jahr. Eine solche Phase sollte man nicht mit zusätzlicher Verunsicherung belasten. "Genau das passiert durch eine solche Erbschaftsteuer-Debatte jetzt und zu diesem Zeitpunkt."

Zuvor hatte schon der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, erklärt: "Für uns ist ganz klar: keine Steuererhöhungen. Steuererhöhungen wären schlecht, würden der Wirtschaft schaden und Wachstum behindern."

Spahn und Bilger erklärten, man solle erst einmal das für dieses Jahr erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer abwarten. "Wir werden uns mit dem Verfassungsgerichtsurteil zur Erbschaftsteuer auseinandersetzen, wenn es vorliegt. Und ansonsten nehmen wir bis dahin zur Kenntnis, was die SPD vorlegt", sagte Bilger. Er räumte allerdings ein, dass es bei der Erbschaftsteuer auch "Ungerechtigkeiten" gebe.

Wer­bung

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann lehnte die SPD-Pläne als "leistungsfeindlich" ab. Solche Debatten hätten das Potenzial, Investitionen abzuwürgen, warnte er. "Die Intention, die ist doch klar: Es geht da wieder einmal mehr um Vermögensumverteilung und Vermögenszerschlagung." Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag warb für das Konzept seiner Partei, die Vermögensteuer zu regionalisieren, ihre Ausgestaltung also den Bundesländern zu überlassen./sk/DP/men