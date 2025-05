ROUNDUP: United Internet will 90 Prozent von 1&1 - Kurssprünge

MONTABAUR (dpa-AFX) - United Internet will seine Mobilfunktochter 1&1 weitgehend übernehmen. Über ein Angebot zum Kauf von weiteren rund neun Prozent der Aktien soll sein Anteil am 1&1-Kapital von 81 auf bis zu 90 Prozent steigen, wie der United-Internet-Konzern am Freitag in Montabaur mitteilte. Die Aufstockung könnte die Gesellschaft bis zu 300 Millionen Euro kosten. Mindestens 10 Prozent der Anteile sollen auch künftig im Streubesitz bleiben. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die 1&1-Aktie gewann bis zur Mittagszeit fast 19 Prozent auf 18,28 Euro und war damit klarer Spitzenreiter im Kleinwerte-Index SDAX. Das Papier der Mutter United Internet legte immerhin um knapp sechs Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Titeln im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte.

United Internet bietet einen Stückpreis von 18,50 Euro für bis zu 16,25 Millionen 1&1-Aktien. Mit Blick auf die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen in den Ausbau des 1&1-Mobilfunknetzes sei eine klare und stabile Aktionärsstruktur von Bedeutung, hieß es zur Begründung. 1&1 kündigte wenig später an, Vorstand und Aufsichtsrat wollten das Angebot von United Internet prüfen, sobald die Unterlagen eingegangen seien.

Bei dem Vorhaben steht ein Mann auf beiden Seiten: Ralph Dommermuth ist sowohl Vorstandschef von United Internet als auch von 1&1.

Einen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag für 1&1 soll es den Angaben zufolge ebenso wenig geben wie eine Komplettübernahme. Der Mutterkonzern wolle die übrigen 1&1-Aktionäre auch nicht aus dem Unternehmen drängen, hieß es am Morgen. Neben 1&1 hat United Internet mit IONOS noch ein weiteres Tochterunternehmen, das eigenständig an der Börse notiert ist. Beide Töchter sind im SDax gelistet.

"Das Angebot von United Internet kommt für uns recht überraschend", schrieb der DZ-Bank-Experte Karsten Oblinger in einem ersten Kommentar. Er vermutet als Grund eine Festigung der Stimmrechtsmehrheit. Angesichts der Investitionen in den Ausbau des 1&1-Mobilfunknetzes sei eine stabile Eigentümerstruktur erforderlich. Grundsätzlich erscheint ihm das Angebot attraktiv./stw/tav/jha/