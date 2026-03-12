DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin61.083 +1,5%Euro1,1569 -0,3%Öl93,65 +2,5%Gold5.177 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Porsche vz. PAG911 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Wall Street schließt uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, Porsche, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
NVIDIA dreht OpenAI und Anthropic den Geldhahn zu: Jensen Huang bremst bei KI-Beteiligungen NVIDIA dreht OpenAI und Anthropic den Geldhahn zu: Jensen Huang bremst bei KI-Beteiligungen
Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

ROUNDUP: Wadephul bringt gestrandete Touristen von Doha nach Riad

11.03.26 21:42 Uhr

KATAR/RIAD (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat seinen Krisenbesuch in Katar genutzt, um wegen des Iran-Kriegs dort gestrandeten deutschen Touristen eine Heimreise zu ermöglichen. Auf dem Flug des CDU-Politikers von einem Krisenbesuch im Golf-Emirat Katar in die saudische Hauptstadt Riad waren sechs Erwachsene und vier Kinder an Bord der Bundeswehr-Transportmaschine vom Typ A400M - drei Familien mit ihren Kindern.

Wer­bung

Mit im Flugzeug war zudem ein Bundeswehrangehöriger, der sich dienstlich in der Region aufgehalten hatte. Von Riad aus sollen die deutschen Touristen an diesem Donnerstag mit einem von der Bundesregierung organisierten Sonderflug zurück nach Deutschland fliegen.

Der Iran-Krieg dauert seit gut eineinhalb Wochen an. Eine genaue Zahl, wie viele Deutsche festsitzen, nannte Wadephul vor Journalisten in Katar nicht. Das Auswärtige Amt wisse nicht, wie viele Deutsche, die sich auf der Krisenvorsorgeliste Elefand registriert hatten, wirklich in die Heimat zurückgekehrt seien.

Vierstellige Zahl deutscher Touristen konnte Katar verlassen

Angesichts einer wieder steigenden Zahl von Linienflügen habe sich die Lage für jene Deutschen, die in der Region geblieben seien, aber deutlich entspannt, fügte der Minister hinzu. Nach Angaben des Auswärtigen Amts konnte insgesamt bereits eine vierstellige Zahl deutscher Staatsangehöriger Katar verlassen.

Wer­bung

Das Auswärtige Amt hatte am Sonntag mit einem Sonderflug aus Riad mehr als 180 Menschen nach Berlin gebracht, für den es vorher Bustransporte aus Doha gegeben hatte. Ein weiterer solcher Flug war für diesen Donnerstag geplant. Auch ein Großteil der Passagiere des TUI-Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 5" in Doha habe mittlerweile ausreisen können./bk/DP/mis