ROUNDUP: Wadephul bringt gestrandete Touristen von Doha nach Riad

KATAR/RIAD (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat seinen Krisenbesuch in Katar genutzt, um wegen des Iran-Kriegs dort gestrandeten deutschen Touristen eine Heimreise zu ermöglichen. Auf dem Flug des CDU-Politikers von einem Krisenbesuch im Golf-Emirat Katar in die saudische Hauptstadt Riad waren sechs Erwachsene und vier Kinder an Bord der Bundeswehr -Transportmaschine vom Typ A400M - drei Familien mit ihren Kindern.

Wer­bung Wer­bung

Mit im Flugzeug war zudem ein Bundeswehrangehöriger, der sich dienstlich in der Region aufgehalten hatte. Von Riad aus sollen die deutschen Touristen an diesem Donnerstag mit einem von der Bundesregierung organisierten Sonderflug zurück nach Deutschland fliegen.

Der Iran-Krieg dauert seit gut eineinhalb Wochen an. Eine genaue Zahl, wie viele Deutsche festsitzen, nannte Wadephul vor Journalisten in Katar nicht. Das Auswärtige Amt wisse nicht, wie viele Deutsche, die sich auf der Krisenvorsorgeliste Elefand registriert hatten, wirklich in die Heimat zurückgekehrt seien.

Vierstellige Zahl deutscher Touristen konnte Katar verlassen

Angesichts einer wieder steigenden Zahl von Linienflügen habe sich die Lage für jene Deutschen, die in der Region geblieben seien, aber deutlich entspannt, fügte der Minister hinzu. Nach Angaben des Auswärtigen Amts konnte insgesamt bereits eine vierstellige Zahl deutscher Staatsangehöriger Katar verlassen.

Wer­bung Wer­bung

Das Auswärtige Amt hatte am Sonntag mit einem Sonderflug aus Riad mehr als 180 Menschen nach Berlin gebracht, für den es vorher Bustransporte aus Doha gegeben hatte. Ein weiterer solcher Flug war für diesen Donnerstag geplant. Auch ein Großteil der Passagiere des TUI-Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 5" in Doha habe mittlerweile ausreisen können./bk/DP/mis