Royal Dutch Shell nimmt mit Anteilsverkauf 2,5 Mrd Dollar ein

SYDNEY (Dow Jones)--Der Ölkonzern Royal Dutch Shell macht eine Beteiligung an einer Infrastrukturfirma zu Geld. Wie der Konzern mitteilte, verkauft er einen Anteil von 26,25 Prozent an der QGC Common Facilities Company Pty, der für das Flüssiggas-Exportterminal Queensland Curtis in Australien wichtige Infrastruktur gehört, für 2,5 Milliarden US-Dollar. Käufer ist Global Infrastructure Partners Australia.

Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen werden.

