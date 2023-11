RTS-Handel aktuell: RTS verbucht zum Start Verluste

Index-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Moskau.

Am Montag bewegt sich der RTS um 09:01 Uhr via MICEX 0,05 Prozent leichter bei 1.142,63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 6,254 Mrd. Euro. In den Handel ging der RTS 0,150 Prozent tiefer bei 1.141,44 Punkten, nach 1.143,15 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1.139,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1.144,37 Einheiten.

RTS-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 27.10.2023, lag der RTS noch bei 1.079,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der RTS auf 1.043,84 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.11.2022, wurde der RTS mit 1.141,07 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 18,64 Prozent aufwärts. Das RTS-Jahreshoch steht derzeit bei 1.159,55 Punkten. Bei 900,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

RTS-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen derzeit Polymetal (+ 3,46 Prozent auf 409,20 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 2,15 Prozent auf 0,81 RUB), Bashneft (+ 1,30 Prozent auf 2.370,50 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 1,13 Prozent auf 207,71 RUB) und Sberbank Pref (+ 0,76 Prozent auf 288,57 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich hingegen TMK (-3,06 Prozent auf 207,50 RUB), SOLLERS (-2,57 Prozent auf 758,50 RUB), Mvideo PJSC (-2,49 Prozent auf 176,30 RUB), Mechel (-1,94 Prozent auf 303,53 RUB) und Federal Grid (-1,59 Prozent auf 0,12 RUB).

Welche Aktien im RTS den größten Börsenwert aufweisen

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8.477.200.000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie macht im RTS den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,254 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die RTS-Mitglieder auf

Unter den RTS-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die VTB Bank-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 51.509,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

