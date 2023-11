DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen leichter -- Bayer-Chef gesteht Defizit in Pharma-Forschung ein -- Fernverkehr-Anbindung von deutscher Tesla-Fabrik im Gespräch -- Uniper, SFC im Fokus

Nachdem der verkürzte US-Handel am "Black Friday" eher lustlos verlief, ziehen die asiatischen Börsen am Montag auch die europäischen Handelsplätze mit sich nach unten. Vor allem chinesische Aktien stehen auf den Verkaufszetteln. Damit ist auch wieder die 16.000-Punkte-Marke in Gefahr, die das Börsenbarometer erst verangene Woche wieder zurückerobern konnte.

Anleger an den europäischen Börsen halten am Montag vorbörslich die Füße still.

Der EURO STOXX 50 bewegt sich vor dem Handelsstart am Montag knapp in der Verlustzone.

Damit schließen sich die europäischen Börsen an die asiatischen Märkte an, wo am Montag ebenfalls Verluste an den Kurstafeln standen. Impulse liefern könnte eine Fragerunde in Brüssel, an der EZB-Chefin Christine Lagarde teilnimmt. Möglicherweise äußert sich die oberste Währungshüterin Europas zum weiteren Vorgehen der Zinspolitik.

