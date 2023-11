Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX wird vorbörslich gut eine Handelsstunde vor Sitzungseröffnung vom Broker IG quasi unverändert bei 15.995 Punkten taxiert. Am heutigen Freitag wird somit erneut die 16.000-Punkte-Schallmauer im Fokus der Anleger stehen.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,66 Prozent auf 33.673,41 Punkte, nachdem der Handel am Donnerstag aufgrund eines Feiertages noch geruht hatte.

Auf dem chinesischen Festland geht es am unterdessen für den Shanghai Composite am Freitag zwischenzeitlich um 0,72 Prozent auf 3.039,68 Stellen nach unten. Der Hang Seng verliert daneben zeitweise 1,71 Prozent auf 17.657,78 Zähler.

3. Covestro-Interessent Adnoc offenbar auch an BASF-Tochter Wintershall DEA interessiert

Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) erwägt Kreisen zufolge den Kauf der BASF-Tochter Wintershall DEA. Das Unternehmen könnte dabei mit mehr als zehn Milliarden Euro bewertet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Vor knapp einem Monat hatte der Finanzchef des deutschen Chemiekonzerns, Dirk Elvermann, das Ziel einer Trennung vom 72,7-Prozent-Anteil an dem Öl- und Gasunternehmen bekräftigt. Zur Nachricht

4. Novo Nordisk baut Produktionskapazität in Frankreich aus

Der Pharmakonzern Novo Nordisk investiert mehr als 16 Milliarden dänische Kronen (rund 2,1 Milliarden Euro) in seinen Produktionsstandort in Frankreich, um der steigenden Nachfrage nach seinen Blockbuster-Medikamenten gegen Fettleibigkeit und Diabetes gerecht zu werden. Zur Nachricht

5. Black Friday: ver.di ruft zu Streiks bei Amazon auf

Die Gewerkschaft ver.di bestreikt am Schnäppchen-Tag "Black Friday" Verteilzentren des Online-Riesen Amazon. Mit Beginn der Nachschicht von Donnerstag auf Freitag würden die Beschäftigten in den fünf Amazon-Verteilzentren Koblenz, Leipzig, Rheinberg, Dortmund und Bad Hersfeld die Arbeit niederlegen, kündigte ver.di an. Zur Nachricht

6. Eli Lilly-und Novo Nordisk-Aktien vor Höhenflug? Jim Cramer zuversichtlich für "revolutionäre" Medikamente zur Gewichtsreduktion

Geht es nach Börsenexperte Jim Cramer, dürften die "revolutionären" Medikamente zur Gewichtsreduktion sowie deren Hersteller, etwa Eli Lilly und Novo Nordisk, sehr wertvoll werden und die Aktien in naher Zukunft "viel höher" stehen. Zur Nachricht

7. CoinShares-Berechnungen: Dieser Katalysator könnte Kryptowährung Bitcoin bis auf 141.000 US-Dollar treiben

Der Vermögensverwalter CoinShares hat die möglichen Preisfolgen der Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs untersucht. Die Modellrechnung zeigt einen möglichen massiven Preisanstieg für die Ur-Kryptowährung. Zur Nachricht

8. Jefferies-Analyst zum NASDAQ-Wert Tesla: Ein Stopp des Cybertrucks würde der Tesla-Aktie helfen

Tesla hat im dritten Quartal die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis verfehlt. Ein Jefferies-Analyst glaubt in diesem Zusammenhang, dass CEO Elon Musk die Wachstumschancen von Tesla leichtfertig verspielt, weil er seine Träume vom Cybertruck nicht aufgeben will. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum bewegt

Die Ölpreise zeigen sich in einem impulsarmen Handel am Rohstoffmarkt nahe des Vortagesschlusskurses. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Mittwoch) um 0,69 auf 76,41 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 81,28 Dollar anzog.

10. Euro wenig verändert

Der Euro kostete am Freitagmorgen zeitweise 1,0905 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.