Black Friday: DAX vorbörslich nahe 16.000-Punkte-Marke -- Asiatische Börsen uneinheitlich -- Covestro-Interessent Adnoc will wohl auch BASF-Tochter Wintershall DEA übernehmen -- Novo Nordisk im Fokus

Zuletzt dominierte in Frankfurt eine freundliche Stimmung: Nach einem bislang ertragreichen Monat November steht für den DAX in nur gut drei Wochen ein Plus von etwa acht Prozent zu Buche. Bis zum Rekordhoch von Ende Juli bei 16.529 Zählern fehlen dem deutschen Börsenbarometer mittlerweile nur noch gut drei Prozent.

Am heutigen Freitag wird erneut die 16.000-Punkte-Schallmauer im Fokus der Anleger stehen. Es gibt nur wenige Impulse zu verarbeiten: Wegen des Thanksgiving-Feiertages blieben die US-Börsen am Donnerstag geschlossen und auch am Freitag dürfte der Handel angesichts des Black Fridays, den viele US-Amerikaner zu Shopping-Touren nutzen, in ruhigen Bahnen verlaufen. Hierzulande steht mit der Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex immerhin ein nennenswerter Konjunkturtermin auf der Agenda.

Insgesamt überwiegt unter Anleger Zuversicht, dass der Zinsgipfel in den USA und womöglich auch bald in der Eurozone erreicht ist und 2024 Leitzinssenkungen anstehen. Diese wirken sich üblicherweise positiv auf den Aktienmarkt aus, da Unternehmensanteile gegenüber festverzinslichen Papieren an Attraktivität gewinnen.

Ein ruhiger Handel bahnt sich am Freitag an. Die sonst so wichtigen Impulse von der Wall Street fielen am Thanksgiving-Donnerstag gänzlich aus und dürften auch am Black Friday nur spärlich ausfallen.

Auch am Mittwoch gestaltete sich der Handel an den US-Börsen vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag weiter ruhig.

An den US-Börsen wurde am Donnerstag aufgrund des Thanksgiving-Feiertages nicht gehandelt. Am Mittwoch ging es an der Wall Street aufwärts.

An den asiatischen Börsen geht es am letzten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richungen.

In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,66 Prozent auf 33.673,41 Punkte, nachdem der Handel am Donnerstag aufgrund eines Feiertages noch geruht hatte.

Auf dem chinesischen Festland geht es am unterdessen für den Shanghai Composite am Freitag zwischenzeitlich um 0,72 Prozent auf 3.039,68 Stellen nach unten. Der Hang Seng verliert daneben zeitweise 1,71 Prozent auf 17.657,78 Zähler.

Uneinheitlich zeigt sich der Handel in Asien am Freitag. In Tokio ist eine festere Tendenz zu beobachten. Stützend wirkt hier, dass die Kernverbraucherpreise in Japan im Oktober einen Tick weniger stark gestiegen sind als erwartet. Mit 2,9 Prozent liegen sie aber weiter deutlich über dem Zielwert der Notenbank, auch wenn der Inflationsdruck in Japan zuletzt spürbar abnahm. Der Yen reagiert kaum auf die neuen Preisdaten, er steigt tendenziell leicht an.

Deutlich schlechter ist die Stimmungslage an den chinesischen Börsen. Dort werden vor allem Immobilienaktien verkauft, nachdem sie am Donnerstag noch von einem Bericht über Hypothekenerleichterungen in einigen Großstädten nach oben gezogen worden waren. Anleger fürchten, dass die Zusage weiterer unbesicherter kurzfristiger Kredite an Bauträger nicht genug sei, um weitere Zahlungsausfälle zu verhindern. Entscheidend sei die Höhe der Finanzierung, der Umfang der Umsetzung und die Bereitschaft der Banken abhänge.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken