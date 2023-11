10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

10 vor 9

1. DAX vor ruhigen Handelstag

Der DAX dürfte nur wenig verändert in den Tag starten. Es wird ein ruhiger Handel erwartet, da die US-Börsen am Donnerstag eine Feiertagspause einlegen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

An den asiatischen Börsen sind mehrheitlich leichte Gewinne zu sehen. In Tokio befindet sich der Leitindex Nikkei 225 in der Feiertagspause, am Vortag hatte er 0,29 Prozent höher bei 33.451,83 Punkten geschlossen. Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen für den Shanghai Composite zeitweise 0,52 Prozent auf 3.059,55 Punkte nach oben. Der Hang Seng gewinnt daneben zeitweise 0,32 Prozent auf 17.792,22 Zähler.

3. OpenAI-Forscher warnten vor Altman-Entlassung Aufsichtsgremium vor folgenschwerer KI-Entdeckung

Kurz vor der Entlassung von Sam Altman als Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI soll das Aufsichtsgremium laut Insidern vor einer folgenschweren Entdeckung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) gewarnt worden sein.

4. EssilorLuxottica und Moncler unterzeichnen exklusive Lizenzvereinbarung

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica und das italienische Modelabel Moncler haben eine exklusive Lizenzvereinbarung geschlossen, die das Design, die Produktion und den globalen Vertrieb von Moncler-Brillen umfasst.

5. Stellantis kauft Aktien von Dongfeng zurück

Die chinesische Dongfeng reduziert ihre Beteiligung an Stellantis. Wie der Autokonzern mit Sitz in Amsterdam mitteilte, kauft er 50 Millionen eigene Aktien für 934 Millionen Euro von Dongfeng zurück und zieht sie danach ein.

6. Deutsche Börse will mit neuen DAX-Regeln Abwanderung von Unternehmen verhindern

Die Deutsche Börse hat bei den DAX-Regeln wie erwartet ihre Lehren aus dem Linde-Fiasko gezogen.

7. Jeder Fünfte würde digitalen Euro häufiger nutzen

Ein digitaler Euro als Ergänzung zu Schein und Münze hätte einer Umfrage zufolge auch bei den bargeldverliebten Deutschen Potenzial.

8. Barclays hebt Ziel für Rheinmetall auf 381 Euro - 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem "bullishen Kapitalmarkttag" von 300 auf 381 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Donnerstagsmorgen mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,84 auf 76,26 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,99 auf 80,97 Dollar zurückfiel.

10. Euro wieder über 1,09 Dollar

Der Euro hat am Donnerstagmorgen zugelegt und ist wieder über die Marke von 1,09 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0911 Dollar festgesetzt.