Wall Street in Feiertagspause: Ruhiger DAX-Handel erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas höher -- Deutsche Börse: Neue DAX-Regeln -- Rheinmetall im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte zunächst wenig aufgeregt in den Donnerstagshandel strten. Der DAX war am Vortag 0,36 Prozent fester bei auf 15.957,82 Einheiten aus dem Handel gegangen. Der TecDAX ging 1,0 Prozent höher bei 3.140,84 Punkten in den Feierabend. Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets betonte, der DAX habe "grünes Licht" in der laufenden Aufwärtsbewegung. "Doch die Psychologie spielt hier eine entscheidende Rolle". Könne der Leitindex die Schallmauer von 16.000 Punkten nicht zeitnah durchbrechen, dürften trotz des intakten Trends verstärkt Gewinnmitnahmen einsetzen. Am Donnerstag dürften wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone im Anlegerfokus stehen. So stehen die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland und Frankreich im November zur Veröffentlichung an. Diese gelten als früher Indikator für die Nachfrage der Unternehmen. Von den US-Börsen kommen unterdessen am Donnerstag keine Impulse: Dort wird an den Börsen wegen des Thanksgiving-Feiertages nicht gehandelt, auch am Freitag ist nur ein verkürzter Handel geplant. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen tendierten zur Wochenmitte etwas fester. Der EURO STOXX 50 ging minimal fester in die Mittwochssitzung und blieb auch anschließend oberhalb der Nulllinie, bevor er 0,48 Prozent fester bei 4.352,02 Zählern aus dem Handel ging. Auch am Mittwoch setzte sich die Seitwärtstendenz in Europa fort. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Zinsprotokoll hatte wenige neue Informationen für die Anleger parat, es wird für das kommende Jahr allgemein weiterhin mit Zinssenkungen gerechnet. Auch die laufenden Verkaufsaktionen waren Thema am Markt, so die Deutsche Presse-Agentur. "Die Pressemeldungen zum alljährlichen Black-Friday-Spektakel geben möglicherweise einen Einblick in die Gefühlswelt der US-Verbraucher", merkten die Volkswirte der Helaba zur US-Wirtschaft laut dpa-AFX an. "Nach einem Jahr mit hohen Preissteigerungen und strafferer Geldpolitik wird sich zeigen müssen, ob die gute Arbeitsmarktlage ausreicht, um den Konsum weiterhin zu befeuern, und welche Rabatte dafür nötig sind." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es am Mittwoch aufwärts. Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 35.272,77 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite legte daneben 0,46 Prozent auf 14.265,86 Zähler zu. Auch am Mittwoch gestaltete sich der Handel an den US-Börsen vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag weiter ruhig. Nachdem am Dienstag die Veröffentlichung des Fed-Protokolls keine neuen Informationen zum künftigen geldpolitischen Kurs der Federal Reserve brachten, gehen Anleger weiter von Zinssenkungen im kommenden Jahr aus. Am Markt breitet sich zudem Skepsis aus, ob der Technologiesektor heiß gelaufen sein könnte. "Bestimmte Marktsektoren, vor allem Techwerte, werden als ein wenig überkauft wahrgenommen", gab etwa Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, gegenüber Dow Jones Newswires zu bedenken. Im Fokus der Anleger stand der Chiphersteller NVIDIA, der am Dienstag nach Börsenschluss seine Quartalsergebisse veröffentlicht hatte. Der KI-Chiphersteller konnte auch im dritten Quartal überzeugen und übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Aktie reagierte allerdings volatil. Konjunkturseitig standen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus, sie zeigten erneut die Robustheit des Arbeitsmarkts. Die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter gingen hingegen deutlicher zurück als erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken