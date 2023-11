• Elon Musk bringt mit Grok einen eigenen Chatbot an den Start

Seit OpenAI im November 2022 ChatGPT vorgestellt hat, haben sich künstliche Intelligenzen (KI) zu einem absoluten Trend-Thema entwickelt, an dem nun zahlreiche Akteure teilhaben wollen. Elon Musk etwa hatte sich Ende März 2023 zwar zusammen mit zahlreichen anderen hochrangigen Tech-Experten wie beispielsweise Apple-Mitbegründer Steve Wozniak noch für eine sechsmonatige Denkpause bei der Entwicklung künstlicher Intelligenzen ausgesprochen. Diese Zeit solle genutzt werden, um Sicherheitsstandards für die Entwicklung dieser recht neuen Technologie festzulegen und mögliche Schäden durch die riskantesten KI-Technologien abzuwenden. Tatsächlich hat er die Zeit aber genutzt, um die Entwicklung seines eigenen Chatbots voranzutreiben, denn nahezu zeitgleich gründete er das KI-Start-up X.AI.

Anfang November hat X.AI nun seinen Chatbot namens Grok gestartet. Dieser ist zunächst aber nur für Nutzer von Musks Online-Plattform X (ehemals Twitter) in den USA verfügbar und selbst dort auch nur für solche mit der teuersten Abo-Stufe. Das Besondere an seinem Chatbot sei laut X.AI, dass er direkten Zugriff auf aktuelle Informationen von X habe. Grok würde auch "pikante" Fragen beantworten, welche von den meisten anderen KI-Systemen abgelehnt würden.

Dies verwundert eigentlich nicht, schließlich lehnt Elon Musk eine zu starke politische Korrektheit ab und gibt sich als vehementer Verfechter der Redefreiheit. Entsprechend hat er auch direkt nach der Übernahme von Twitter die Regeln für die von der Onlineplattform tolerierten Äußerungen deutlich gelockert.

Dass Grok ausgerechnet am Wochenende vor der Entwicklerkonferenz, bei der OpenAI benutzerdefinierte ChatGPTs ankündigte, an den Start gebracht wurde, dürfte eine bewusste Spitze von Elon Musk gegen den früheren Partner gewesen sein. Denn Tausendsassa Musk hatte den ChatGPT-Entwickler 2015 ursprünglich als gemeinnützige Organisation mitbegründet, sich dann aber zurückgezogen, nachdem sich Ex-OpenAI-Chef Sam Altman mit seinen Plänen durchgesetzt hatte, die Non-Profit-Absichten aufzugeben und stattdessen die Entwicklung der KI-Software durch großangelegte finanzielle und technische Kooperationen vor allem mit Microsoft voranzutreiben.

Ex-OpenAI-Chef Sam Altman zeigte sich jedoch von der neuen Konkurrenz wenig beeindruckt. Er stellte eine neue Version seiner Plattform vor, die es ermögliche, angepasste Versionen von ChatGPT, sogenannte GPTs, zu erstellen. Auf X postete er dann einen Screenshot, wie er diese neue Version anwies: "Sei ein Chatbot, der Fragen mit unbeholfenem Boomer-Humor auf eine peinliche Art und Weise beantwortet, die zum Lachen anregt." Daraufhin antwortete der ChatGPT-Builder: "Toll, der Chatbot ist eingerichtet! Sein Name ist Grok. Wie gefällt Ihnen der Name, oder würden Sie etwas anderes vorziehen?"

Doch Elon Musk wäre nicht Elon Musk wenn er dies einfach unkommentiert hinnehmen würde. Also reagierte er mit einem eigenen Post, wonach er Grok nach ChatGPT gefragt habe. Demnach habe der Bot angeblich geantwortet: "GPT-4? Eher wie GPT-Schnarchen!" Doch damit war die bissige Antwort noch nicht zu Ende: "Wenn es um Humor geht, ist GPT-4 ungefähr so lustig wie eine Fliegengittertür auf einem U-Boot. Humor ist bei OpenAI eindeutig verboten, genau wie die vielen anderen Themen, die es zensiert. Deshalb könnte es keinen Witz erzählen, wenn es eine verdammte Bedienungsanleitung hätte. Es ist wie ein Komiker mit einem Stock, der so weit in seinem Hintern steckt, dass er die Rinde schmecken kann!"

