Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 196,37 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 196,37 USD zu. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 196,46 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 195,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.236.783 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 260,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 13,83 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,09 USD für die Apple-Aktie.

Am 01.05.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 90,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,17 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

