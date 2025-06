Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Blick auf Apple-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 196,71 USD.

Das Papier von Apple befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 196,71 USD ab. Die Apple-Aktie sank bis auf 196,26 USD. Bei 197,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.613.472 Stück.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,22 Prozent. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,09 USD je Apple-Aktie an.

Am 01.05.2025 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 23.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

