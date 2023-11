HUGO BOSS-Aktie springt hoch: Analysten werden immer optimistischer

Aktien "zu billig"

Positive Analystenstudien haben die Aktien von HUGO BOSS am Mittwoch beflügelt.

Via XETRA steigen die HUGO BOSS-Papiere des Modekonzerns zeitweise um 3,21 Prozent auf 61,68 Euro. Damit notierten sie auf dem höchsten Stand seit fast zwei Monaten und weiteten ihren Jahresgewinn auf rund 14 Prozent aus.

Die Analysten von Deutsche Bank Research und der Bank of America hatten eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Die Aktien der Metzinger hätten seit Juli über 20 Prozent verloren, trotz anhaltend überdurchschnittlicher Geschäftsentwicklung und weiterer Marktanteilszuwächse, schrieb Daria Nasledysheva von der Bank of America. Sie hält die positive Entwicklung für nachhaltig und die Aktien für "zu billig". Laut Michael Kuhn von der Deutschen Bank haben sich Sorgen am Markt als zu großer Pessimismus erwiesen. Das Kursziel beließen die Frankfurter dennoch bei 79 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)