NVIDIA-Aktie dreht vorbörslich an der NASDAQ ins Plus: NVIDIA mit kräftigem Umsatz- und Gewinnsprung - JPMorgan und UBS heben Kursziel an

Halbleiterriese mit Zahlen

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz lässt das Geschäft des Chipkonzerns NVIDIA weiter auf Hochtouren laufen.

Im vergangenen Quartal war der Umsatz mit gut 18 Milliarden Dollar drei Mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit zwei Milliarden Dollar weniger Umsatz gerechnet.

Der Gewinn schoss von 680 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 9,2 Milliarden Dollar (8,4 Mrd Euro) hoch, wie NVIDIA nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,580 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 4,02 US-Dollar im aktuellen Berichtsquartal und lag damit über den Analystenerwartungen. Experten hatten im Vorfeld für das EPS einen Wert von 3,36 US-Dollar in Aussicht gestellt. Die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten NVIDIA-Technologien bewähren sich schon seit langem für die Rechenarbeit beim Anlernen von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.

Für das seit Ende Oktober laufende vierte Geschäftsquartal stellte der Konzern einen Umsatz von etwa 20 Milliarden Dollar in Aussicht - ebenfalls über zwei Milliarden Dollar mehr als am Markt erwartet. NVIDIA-Chef Jensen Huang betonte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass er den Wandel durch Künstliche Intelligenz erst ganz am Anfang sehe. Vor allem werde es quer durch die Bank die Einführung der sogenannten generativen KI wie Chatbots nach dem Vorbild von ChatGPT geben, prognostizierte er.

Zugleich räumte NVIDIA ein, dass das Geschäft in China unter dem Druck ausgeweiteter Lieferbeschränkungen "erheblich" zurückgehen werde. Chinesische Unternehmen gehörten zu großen Käufern von NVIDIAs KI-Chips und das Geschäft dort brachte zuletzt 20 bis 25 Prozent vom Umsatz mit Rechenzentren ein.

Die US-Regierung weitete aber vor wenigen Wochen die Beschränkungen für Ausfuhren nach China auf die bisher dorthin verkaufte NVIDIA-Technik aus. NVIDIA betonte, dass das Geschäft in anderen Ländern den Rückgang in China mehr als ausgleichen werde. NVIDIA arbeite zwar an Konfigurationen und Lösungen, die auch nach aktuellen Regeln nach China verkauft werden könnten, sagte Finanzchefin Colette Kress. Aber das werde einige Monate dauern und nicht mehr im laufenden Quartal spürbar sein.

JPMorgan erhöht das NVIDIA-Kursziel

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für NVIDIA nach Quartalszahlen von 600 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe die Markterwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Harlan Sur in seiner am Mittwochmorgen vorliegenden Reaktion. Der für das seit Ende Oktober laufende vierte Geschäftsquartal avisierte Umsatzanstieg liege ebenfalls deutlich über dem Konsens. Dabei seien die Erwartungen vor der Veröffentlichung der Resultate bereits hoch gewesen. Trotz der Auswirkungen der US-Exportkontrollen sei die Nachfrage nach Produkten für Rechenzentren massiv gestiegen.

Auch UBS hebt das Kursziel an

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für NVIDIA nach Quartalszahlen von 560 auf 580 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sei klar über der Konsensschätzung ausgefallen, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren störten sich offenbar daran, dass der Ausblick des auf Künstliche Intelligenz spezialisierten Halbleiterkonzerns die Erwartungen nur getroffen habe. Dem Experten zufolge ist es aber zu früh, um auszusteigen. Schließlich sei Nvidia dabei, zu einer globalen Plattform für eine der möglicherweise transformativsten Technologien unseres Lebens zu werden.

So reagieren die NVIDIA-Aktien

Die auf Rekordniveau notierenden Aktien von NVIDIA haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel trotz übertroffener Erwartungen nachgegeben. Die NVIDIA-Aktie verlor in einer ersten Reaktion an der NASDAQ auf die Zahlen nachbörslich rund vier Prozent. Im vorbörslichen Geschäft geht es nun aber 1,05 Prozent nach 504,65 US-Dollar nach oben.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz lässt das Geschäft von NVIDIA zwar weiter auf Hochtouren laufen, zudem übertraf der Umsatz im abgelaufenen Quartal die Markterwartung. Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Marktes merke aber kritisch an, dass das China-Geschäft zurückgegangen sei.

Dies sei "das berühmte Haar in der Suppe, welches die Geschäftszahlen von Perfektion getrennt hat", fuhr Stanzl fort.

SANTA CLARA / FRANKFURT (dpa-AFX) /

NEW YORK / ZÜRICH (dpa-AFX Broker)