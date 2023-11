UBS startet HelloFresh mit 'Sell' - Ziel 14 Euro - HelloFresh-Aktie dreht ins Plus

Schwache Bewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Papiere von HelloFresh beim Kursziel von 14 Euro mit "Sell" aufgenommen.

Das Geschäftsmodell von HelloFresh habe den Kochboxenversender in der Corona-Zeit stark gemacht, post-Covid sorge es aber für einen Durchhänger, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die Markterwartungen für 2024 für zu hoch. Im Kontext wohl sinkender Prognosen erscheine auch die niedrige Bewertung in anderem Licht.

Für die Aktie von HelloFresh geht es nach anfänglichen Verlusten im Donnerstagshandel auf XETRA zeitweise 0,48 Prozent auf 14,68 Euro hoch.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)