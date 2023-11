MorphoSys-Aktie rutscht zweistellig ab: MorphoSys will Mitte 2024 Zulassung für Hoffnungsträger Pelabresib beantragen

"Sehr zufrieden"

Der Wirkstoffforscher MorphoSys will nach positiven Studiendaten zum Krebsmedikament Pelabresib Mitte kommenden Jahres die Zulassung für den Hoffnungsträger in Europa und den USA beantragen.

Werte in diesem Artikel

"Wir sind mit dem positiven Ergebnis der Studie sehr zufrieden", sagte MorphoSys-Unternehmenschef Jean-Paul Kress laut einer am Montagabend in Planegg veröffentlichten Mitteilung. Die Daten der Pelabresib-Studie wurden mit Spannung erwartet.

Spekulationen über das Ergebnis hatten den Aktienkurs in den vergangenen Wochen immer wieder stark bewegt. Nach der Ankündigung, dass die Zulassung beantragt werden soll, ist mit einem Kursanstieg zu rechnen. Gerade weil der Börsenwert des im SDAX gelisteten Unternehmens in den vergangen acht Handelstagen um rund ein Drittel auf 734 Millionen Euro gefallen ist.

Kresse kommentierte die Studien-Ergebnisse folgendermaßen: "Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib zeigte eine starke Verringerung des Milzvolumens und der Symptome im Vergleich zur Ruxolitinib-Monotherapie - dies sind die eindrucksvollsten Verbesserungen, die in klinischen Studien bei Patienten mit Myelofibrose bisher beobachtet wurden."

Die Studiendaten zu Pelabresib haben bei den Aktien von MorphoSys am Dienstagmorgen für viel Nervosität gesorgt. Zuletzt rutschte der Kurs massiv ab.

In der Spitze wurden sie beim Broker Lang & Schwarz 20 Prozent höher zu knapp über 26 Euro gehandelt, am Vorabend in ersten Reaktionen sogar zu fast 30 Euro. Im Tradegate-Handel allerdings drehte der Kurs mit zuletzt 18 Prozent ins Minus. Damit zeichnet sich ein Tief seit April ab.

Erste Einschätzungen von Analysten zeichneten ein gemischtes Bild. Das Unternehmen habe mit dem Wirkstoff zwar einen wichtigen primären Endpunkt erreicht, bei einem sekundären Endpunkt jedoch keinen signifikanten Nutzen gezeigt, schrieb Analyst James Gordon von JPMorgan in einer ersten Einschätzung.

Im frühen XETRA-Handel stürzen MorphoSys-Aktien um 31,44 Prozent ab auf 14,70 Euro.

/zb

PLANEGG (dpa-AFX)