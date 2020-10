Bei welchen Marken Sie unbemerkt ein Produkt von Coca-Cola kaufen

• 21 Marken mit mehr als 1 Milliarden US-Doller Umsatz jedes Jahr• 18 Marken in Deutschland

Im Jahr 1892 wurde "The Coca-Cola-Company" ins Leben gerufen und gilt heute als einer der erfolgsreichsten und bekanntesten Marken der Welt. Über 500 Marken für Getränke ohne Alkohol zählt die Markenweite des großen amerikanischen Konzerns, dessen Produkte in jedem Land auf der Welt - abgesehen von Kuba und Nordkorea, angeboten werden. 21 dieser Marken erreichen jedes Jahr einen Umsatz von über einer Milliarden US-Dollar. Inzwischen ist Coca-Cola selbst an mehreren größeren Abfüllunternehmen in Asien, Europa, Mittel- und Südamerika beteiligt, um eine Belieferung überall auf der Welt sicherstellen zu können.

Diese Marken zählen zu Coca-Cola

Das Sortiment von Coca-Cola ist in vier große Bereiche untergliedert. 70 Prozent des Sortiments besteht aus Erfrischungsgetränken mit Kohlensäure. Darunter gehört neben Coca-Cola selbst auch die beliebte Zitronenlimonade Sprite oder Fanta. Rund 18 Prozent gehen in den Bereich Wasser und Sportgetränke. Wer im Supermarkt zu Vio, Aquaris oder Powerarde greift, hält damit ebenfalls ein Produkt von Coca-Cola in den Händen. Selbst Säfte, Milchprodukte und pflanzliche Getränke umfasst das Sortiment des US-Giganten. Zum Beispiel wie der Smoothie-Hersteller Innocent, bei dem der Konzern eine 90-prozentige Beteiligung hält. Eine weitere Beteiligung in Höhe von 17 Prozent hält das Unternehmen am Energy-Drink-Hersteller Monster.

Nach eigenen Angaben bietet Coca-Cola 18 Marken in den Märkten Deutschlands an. Diese sind: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca-Cola Energy, Fanta, Sprite, Mezzo-Mix, Lift Apfel-Schorle, Vio, Vio Bio Limo, Vio Schorle, Apollinaris , Fuzetea, Honest Bio, Powerade, Aquaris, Chaqwa und Sodenthaler. Der Geschmack unterscheidet sich von Land zu Land geringfügig. Das liegt zum einen an der Beschaffenheit des Wassers, zum anderen an den verwendeten Süßungsmitteln.

Wachsende Beliebtheit der zuckerfreien Varianten

Zwar ist nach wie vor der Anteil der verkauften klassischen Cola mit hohem Zuckergehalt in Deutschland immer noch ziemlich hoch, allerdings ist erkennbar, dass der Trend eher in Richtung der zuckerfreien Alternative schlägt. Diese hielten 2018 mit 15 Prozent (Coca-Cola Zero) bzw. 8,5 Prozent (Coke-Light) Platz zwei und drei der Marktanteile im Bereich der Limonaden in Deutschland, während Platz eins mit 53 Prozent Marktanteil unangefochten an die klassische Variante ging. Zuckerfreie Alternativen werden immer bedeutsamer, weshalb Coca-Cola mittlerweile auch die zuckerfreien Getränke mit großen Kampagnen bewirbt.

