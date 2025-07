Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 69,49 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 69,49 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 69,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,48 USD. Bisher wurden heute 381.198 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 12,77 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,33 USD aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 USD, nach 0,74 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11,16 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 22.07.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 28.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen

Was Investoren über Warren Buffetts Sohn und Nachfolger bei Berkshire Hathaway Howie wissen müssen

China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus