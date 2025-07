Handel in New York: Dow Jones beendet den Mittwochshandel im Plus

Kursentwicklung

Der Dow Jones verbuchte schlussendlich Zuwächse.

Am Mittwoch steht der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,49 Prozent im Plus bei 44.458,30 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 17,384 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,312 Prozent höher bei 44.378,58 Punkten, nach 44.240,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 44.556,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 44.225,88 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,770 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2025, wurde der Dow Jones auf 42.761,76 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2025, den Stand von 40.608,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 39.291,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,87 Prozent nach oben. Bei 45.054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 3,70 Prozent auf 226,60 USD), Merck (+ 2,88 Prozent auf 83,71 USD), Caterpillar (+ 2,00 Prozent auf 402,18 USD), NVIDIA (+ 1,80 Prozent auf 162,88 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,60 Prozent auf 351,54 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen UnitedHealth (-1,56 Prozent auf 302,91 USD), Coca-Cola (-1,08 Prozent auf 69,48 USD), Verizon (-1,05 Prozent auf 42,61 USD), Home Depot (-1,03 Prozent auf 312,30 EUR) und Salesforce (-1,00 Prozent auf 270,92 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39.883.755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,331 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,16 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net