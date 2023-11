Aroundtown-Aktie dreht ins Plus: Baader Bank hebt Ziel für Aroundtown auf 2,60 Euro - 'Add'

Einstufung bleibt

Die Baader Bank hat das Kursziel für Aroundtown von 1,15 auf 2,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen.

Werte in diesem Artikel

Analyst Andre Remke begründete seine Entscheidung zu Aroundtown SA in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer gewissen Stabilisierung in der Immobilienbranche und einer entsprechend anderen Risikoeinstufung.

Die Aktie von Aroundtown steigt im XETRA-Handel nach anfänglichen Verlusten zeitweise 0,72 Prozent auf 2,23 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker)