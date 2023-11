Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX wird gut eine Stunde vor der Handelseröffnung am Mittwoch vom Broker IG etwa 0,1 Prozent höher bei 15.915 Punkten taxiert.

2. Börsen in Fernost wenig bewegt

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 zur Wochenmitte zeitweise um 0,35 Prozent auf 3.470,41 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,28 Prozent ab auf 3.059,37 Zähler. Der Hang Seng verharrt stellenweise beim Vortagesschlusskurs von 17.733,23 Stellen.

3. NVIDIA wächst weiter stark

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz lässt das Geschäft des Chipkonzerns NVIDIA weiter auf Hochtouren laufen. Im vergangenen Quartal war der Umsatz mit gut 18 Milliarden Dollar drei Mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit zwei Milliarden Dollar weniger Umsatz gerechnet.

Der Gewinn schoss von 680 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 9,2 Milliarden Dollar (8,4 Mrd Euro) hoch, wie NVIDIA nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Zur Nachricht

4. thyssenkrupp macht Milliardenverlust - Gespräche mit EPH über Stahl-Joint Venture

Milliardenschwere Abschreibungen auf das Stahlgeschäft haben den Industriekonzern thyssenkrupp im vergangenen Geschäftsjahr tief in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich stand 2022/23 (per Ende September) ein Nettoverlust von rund zwei Milliarden Euro zu Buche, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Die Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen der Tochter Steel Europe bezifferte thyssenkrupp auf 2,1 Milliarden Euro. Zur Nachricht

5. Deutsche Post testet vollelektrischen Oberleitungs-Lkw

Als eines der ersten Logistikunternehmen Deutschlands schickt die Deutsche Post einen vollelektrischen Oberleitungs-Lkw zum Testbetrieb auf die Strecke zwischen Lübeck und Reinfeld. Der 29-Tonner soll nach Angaben von DHL Group täglich Brief- und Paketsendungen zu drei verschiedenen Verteilzentren in Hamburg und Lübeck transportiert. Zur Nachricht

6. Altman kommt doch nicht zu Microsoft - Wieder CEO des ChatGPT-Entwicklers OpenAI

Wenige Tage nach seinem überraschenden Rauswurf wird Sam Altman wieder Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Außerdem wird der Verwaltungsrat erneuert, wie OpenAI in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

Altman war erst am Freitag vom alten Verwaltungsrat herausgedrängt worden und hatte sich am Sonntag entschlossen, zum OpenAI-Investor Microsoft zu gehen. Zur Nachricht

7. Fresenius Medical Care erhöht Ausblick für operatives Ergebnis 2023

Als Folge eines rechtsverbindlichen Vergleichs werden Umsatz und operatives Ergebnis positiv beeinflusst. FMC erwartet im vierten Quartal 2023 einen positiven Nettoeinfluss auf das operative Ergebnis von rund 175 Millionen Euro. Zur Nachricht

8. Novo Nordisk rechnet mit Engpässe bei Diabetesarzneien

Bei den Engpässen der Diabetesmedikamente Ozempic und Victoza von Novo Nordisk ist noch kein Ende in Sicht. Diese dürften sich im vierten Quartal verschärfen und über das ganze kommende Jahr anhalten, erklärten der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk und die EU-Arzneimittelbehörde EMA am Dienstag. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas leichter

Die Ölpreise notieren am Mittwochmorgen etwas leichter. Zeitweise ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 77,54 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 82,19 Dollar zurückfiel.

10. Euro schwächelt

Der Euro kostete am Morgen 1,0898 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend.